Dompfarrer Faber über Niki Lauda: "Er war ein Stern"

Heute finden im Wiener Stephandom die Trauerfeierlichkeiten für Niki Lauda statt. Auch Dompfarrer Toni Faber hat die Formel-1-Legende gut gekannt und spricht seine Betroffenheit aus.

Dompfarrer Faber kannte Niki Lauda persönlich

Faber hat Niki Lauda persönlich gut gekannt. “Niki Lauda war nicht nur ein Stern am Rennfahrerhimmel, nicht nur ein Stern im Flugbetrieb, sondern er war auch ein Stern für seine Familie. Er war abseits der Öffentlichkeit ein liebevoller Ehemann, Vater und Großvater, so schreibt es die Familie auf die Pate. Und ich weiß, dass das stimmt”, sagte er zur APA – Austria Presse Agentur. “Er war ein emphatischer, humorvoller, gelassener, bescheidener, unprätentiöser Mensch im persönlichen Gespräch, den ich immer mehr schätzen gelernt habe. Die Sorgen seines Gegenüber sind ihm nahegegangen. Er hat nachgefragt, so konnte ich ihn selbst erleben.”