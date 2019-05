Niki Lauda ist tot: Seine besten Zitate

Im Alter von 70 Jahren verstarb Niki Lauda am Montag. Hier die besten Zitate der Formel-1-Legende.

Hier finden Sie die besten Sprüche des dreifachen Formel-1-Weltmeisters und Luftfahrtunternehmers Niki Lauda (70), der am Montag, den 20. Mai 2019, im Kreise seiner Familie verstorben ist.

“Es gibt tausende junger Burschen, die schneller Autofahren können als ich. Aber ich sitze in einem Ferrari.”

“Mein ganzes Leben war so etwas wie ein Spiel. Ich bin immer Risiken eingegangen, da brauche ich keine Glücksspiele.” (Lauda auf die Frage, ob er gerne in Casinos geht)

“Da habe ich mir gedacht: So nicht mit mir. Das war gut so und motivierte mich, am Leben zu bleiben.” (Lauda über die Momente nach der Letzten Ölung wegen des Nürburgring-Unfalls und dem Schweigen des Priesters)