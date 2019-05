Diskussion um Asyl in Wien: Dublin als Knackpunkt der Verhandlungen

Der EU-Wahlkampf ist trotz sinkender Flüchtlingszahlen vom Asyl- und Migrationsthema geprägt. Eine einheitliche europäische Strategie fehlt. Bei einer Diskussion im Albert-Schweitzer-Haus in Wien waren sich die Experten am Podium einig: Die Dublin-Verordnung ist der Knackpunkt bei der Reform des europäischen Asylwesens.

Laut Olivia Schöfl (Diakonie) handle es sich um ein “groteskes System, das einfach nicht funktioniert.” Anny Knapp vom Verein Asylkoordination schilderte ein neues Phänomen: “Asylwerber, die in Ländern wie Italien, Bulgarien oder Ungarn bereits einen positiven Bescheid erhalten haben, bemühen sich in anderen Mitgliedsstaaten um einen weiteren, da sie keine Möglichkeit sehen, sich zu integrieren oder zu überleben.”

Asylstrategie einzelner EU-Mitgliedsstaaten im Fokus

Im Fokus standen die großen Unterschiede in der Asylstrategie einzelner EU-Mitgliedsstaaten, trotz gemeinsamer Grundlagen im EU-Recht. So können etwa afghanische Flüchtlinge in Österreich nach wie vor abgeschoben werden. Frankreich hingegen lehnt dies strikt ab und hat Überführungen aufgrund der Dublin-Verordnung in jene EU-Länder ausgesetzt, die weiterhin Menschen nach Afghanistan zurückschicken.