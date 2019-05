Offener Brief an Kurz: Mlinar für Abschaffung von Grenzkontrollen zu Slowenien

Angelika Mlinar hat am Montag die Verlängerung der österreichischen Grenzkontrollen zu Slowenien kritisiert. Diese seien "uneuropäisch" und "inakzeptabel".

Die scheidende EU-Abgeordnete Angelika Mlinar, die heuer bei der EU-Wahl für die slowenische liberale SAB-Partei ins Rennen geht, hat am Montag die Verlängerung der österreichischen Kontrollen an der Grenze zu Slowenien kritisiert. Sie bezeichnete diese als “uneuropäisch” und “inakzeptabel” . Sie forderte die Bundesregierung auf, die Kontrollen aufzuheben.

Offener Brief an Kurz: Aufforderung zur Abschaffung der Grenzkontrollen zu Slowenien

“Als EU-Abgeordnete habe ich heute Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem offenen Brief erneut aufgerufen, die vollkommen unberechtigten und unbegründeten Kontrollen an der Grenze zwischen Österreich und Slowenien abzuschaffen”, sagte Mlinar laut Nachrichtenagentur STA bei einer Pressekonferenz in Ljubljana.