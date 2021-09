Die "Zuckerl" bei OÖ-Wahlen fallen kreativ aus

Der Wahlkampf zu den Oberösterreichischen Landtagswahlen biegt allmählich auf die Zielgerade ein. In den Parteizentralen lagern bereits kleine Geschenke für die Wähler.

