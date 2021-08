OÖ-Wahl und Frauenquote: So sieht es bei den Parteien aus

Die Kandidatenlisten für die Landtagswahl in Oberösterreich sind fixiert - und ein Blick auf die Namen zeigt: Der Großteil der personellen Änderungen - gemessen an der aktuellen Abgeordneten-Zahl - kommt wahrscheinlich auf den Grünen Klub zu. Bei der Frauenquote rangieren FPÖ und NEOS auf den letzten Plätzen. Hier die Details.

Die FPÖ (derzeit 18 Sitze) hat weitaus weniger Frauen an Bord: Die Quote liegt zwischen 16 Prozent im Innviertel und 36,4 Prozent im Mühlviertel. Die Landesliste weist 35,7 Prozent Frauen auf. Eine weibliche Spitzenkandidatin gibt es in keinem Wahlkreis. Neu in den Landtag einziehen dürfte Stadtrat Michael Raml, der als Vertreter des rechten Flügels gilt, er steht auf der Linzer Wahlkreisliste auf Platz zwei, hinter Günther Steinkellner, der - sollte die FPÖ nicht schlechter als erwartet abschneiden - in der Landesregierung bleiben soll. Neu in den Landtag kommen könnten zudem - orientiert man sich am 2015er-Wahlergebnis - Rosa Ecker, Hermann Brückl, Thomas Dim, Christiane Kroiss oder Markus Steinmaurer. Landesrat Wolfgang Klinger, dessen Landesregierungssitz gehörig wackelt, dürfte in den Landtag wechseln. Der Zweite Landtagspräsident Adalbert Cramer (70) kandidiert nicht mehr. Auch Peter Bahn und Walter Ratt treten nicht mehr an, Silke Lackner hat kaum mehr Aussicht auf ein Mandat.