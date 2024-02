Die schönsten Kleider beim Wiener Opernball

Glanz und Glamour herrschten natürlich auch heuer wieder am Red Carpet beim Wiener Opernball. Wer die schönsten Looks getragen hat, lest ihr hier.

Der Wiener Opernball zieht als eine der wohl glanzvollsten Veranstaltungen jedes Jahr zahlreiche Stars, Politiker und Persönlichkeiten aus Kultur und Wirtschaft in die Bundeshauptstadt. Am Roten Teppich wollen vor allem die weiblichen Gäste mit ihren Outfits eine besonders gute Figur machen.

Von schimmernden Seidenroben über kunstvoll verzierte Ballkleider bis hin zu modernen Interpretationen: Auch heuer gab es wieder atemberaubende Kreationen zu bewundern. Wir haben die besten Opernball-Looks in einer Bildergalerie zusammengestellt.



















© APA/HELMUT FOHRINGER/EVA MANHART

self all Open preferences.