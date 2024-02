"Liebe diese Energie": Opernball-Stargast Priscilla Presley schwang mit Lugner das Tanzbein

Priscilla Presley genoss den Opernball in vollen Zügen und schwärmte auch im Interview von der besonderen Energie des Events in der Staatsoper. Die Ex-Frau von Elvis Presley bezeichnete den Abend als "absolut wundervoll" und wagte sogar ein Tänzchen mit Richard Lugner.

Richard Lugner huschte mit seinem Opernball -Stargast Priscilla Presley am Donnerstagabend am Roten Teppich seitlich vorbei in die Staatsoper. Die Ex-Frau des King of Rock'n'Roll Elvis Presley nahm relativ rasch im vorderen Bereich der Lugner-Loge Platz, um anschließend die Eröffnung zu bewundern.

Priscilla Presley genoss Opernball in der Wiener Staatsoper: "Absolut wundervoll"

Presley fand den Ball "absolut wundervoll". Zur Freude des Baumeisters wagten Presley und Lugner auch noch einen Tanz am Parkett. "Ich liebe diese Energie", sagte die Schauspielerin dem ORF. "Wir haben so etwas nicht in Los Angeles." Sie überlegte sogar, ihren Heimflug in die USA zu verschieben, um noch etwas länger in Wien bleiben zu können, erzählte Presley.