Der Faschingskrapfen-Favorit der Gastronews.wien Leser

Faschingszeit ist Krapfen-Saison. Die beliebte Süßspeise wird jedes Jahr aufs Neue gefeiert. Gastronews.wien hat unter seinen Lesern eine Umfrage gestartet, die für ihren Lieblingskrapfen gestimmt haben.

Nicht nur VIENNA.at hat die Leser gefragt, welcher der Krapfen Nr. 1 ist, auch Gastronews.wien wollte wissen, wo der Faschingskrapfen am besten schmeckt. Mehr als 1.000 Nutzer haben an der Umfrage abgestimmt. Klarer Gewinner war das Café Bistro “15 süße Minuten”.

Die Leser von Gastronews.wien hatten 11 Krapfen zur Auswahl. Auf den 3. Platz hat es die Café Konditor “Groissböck” geschafft, bei den VIENNA.at Lesern hat es dieser auf den 1. Platz geschafft. Der 2. Platz geht bei den Gastronews-Lesern mit 22% an die Krapfen der „Der Mann“ Bäckerei, die für ihren hohen hellen „Stehkragen“, eine glatte Oberfläche und für besonders viel Marillenmarmeladen-Füllung bekannt sind.

Faschingskrapfen – eine beliebte Süßspeise bei den Wienern

Der Inhaber von “15 süße Minuten” Daniel Colakovic ist begeistert von dem Ergebnis und erklärt stolz: „Es ist eine riesige Ehre für mich, hier auf dem 1. Platz zu stehen. Dass unsere besondere Art der Zubereitung so geschätzt wird, freut mich wirklich sehr. Die Krapfen werden bei uns ausschließlich per Hand geformt und frisch zubereitet. Die eigentliche Besonderheit liegt aber daran, dass die Füllung bereits vor dem Backen in den Teig eingearbeitet wird.“