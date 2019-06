Demo gegen Polizeigewalt zog durch Wien

Am Donnerstag zog eine Demo gegen Polizeigewalt durch Wien.

Am Donnerstag zog eine Demo gegen Polizeigewalt durch Wien. ©APA/HANS PUNZ

Am Donnerstag zog eine Demo gegen Polizeigewalt durch Wien. ©APA/HANS PUNZ

Am Donnerstagabend fand in Wien eine Demonstration gegen Polizeigewalt statt, nachdem es in der vergangenen Woche zu Fällen von Gewaltausübung gekommen war.

Mehrere hundert Menschen sammelten sich am Donnerstag in der Wiener Radetzkystraße und marschierten kurz vor 19.00 Uhr los.

Demo gegen Polizeigewalt in Wien: "Es geht nicht im Eskalation"

"Es geht uns darum zu zeigen, dass die Vorkommnisse keine Einzelfälle sind und es auch in Wien immer wieder zu Fällen von Polizeigewalt kommt", sagte Mattis Beger, Pressesprecher der Organisation Ende Geländewagen zur APA. "Es geht nicht um Eskalation, es sind auch keine Aktionen zivilen Ungehorsams geplant", kündigte er an.

"Wir lassen uns nicht einschüchtern", betonten die Redner vor dem Start des Demozugs. Hierbei wurden zunächst die Geschehnisse der vergangenen Woche repliziert. "Polizeigewalt hat System", hieß es. "Unsere Stärke ist die Solidarität, die ist viel stärker als Gewalt", betonten die Veranstalter.

490 Polizisten im Einsatz



Die Landespolizeidirektion hatte 490 Beamte für die Demonstration kommandiert. Die meisten blieben zunächst im Hintergrund. Dutzende Polizisten begleiteten die Kundgebung, die Helme wurden zumindest zu Beginn nicht aufgesetzt.