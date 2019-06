Nächstes Video: Kopf eines Klima-Aktivisten fast von Polizeiauto überrollt

Wie ein nun aufgetauchtes Video zeigt, kam es im Rahmen des Polizeieinsatzes bei der Klima-Demo am vergangenen Freitag fast zu einer Tragödie. Der Kopf eines fixierten Aktivisten wurde beinahe von einem Polizeiauto überfahren.

Die mutmaßliche Polizeigewalt bei der Räumung einer Blockade durch Klimaaktivisten am Freitag in Wien zieht immer weitere Kreise. Der ORF veröffentlichte am Montag in der Sendung “Magazin 1” ein Video, bei dem die Festnahme eines Aktivisten zu sehen ist.