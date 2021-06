Delta-Variante macht Verkürzung der Impf-Intervalle nötig

Das Nationale Impfgremium (NIG) sprach sich angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante in Österreich für eine Verkürzung der Impf-Intervalle bei den Vakzinen von Biontech, Moderna und AstraZeneca aus.

Außerdem empfiehlt das NIG weiterhin den selben Impfstoff für den Zweitstich. Ein heterologes Impfschema, also das Mischen der Vakzine, wird jedoch bei medizinischer Kontraindikation oder dem Eintreten einer Schwangerschaft empfohlen, heißt es in der Anwendungsempfehlung.

NIG empfiehlt Intervall-Verkürzung wegen Delta-Variante

Gleicher Impfstoff bei Erst- und Zweitstich empfohlen

Neun Monate Schutz nach Impfung mit Johnson & Johnson

Keine einheitliche Regelung für Genesene

Für Menschen, die eine Coronavirus-Infektion überstanden haben, gibt es noch keine länderübergreifende einheitliche Regelung, wie sie geimpft werden sollen. Auch das NIG schreibt in seiner Anwendungsempfehlung, dass unabhängig von der medizinischen/immunologischen Einschätzung im internationalen Reiseverkehr formal zwei Dosen notwendig sein können. Es wird darauf verwiesen, dass bei einer zweimaligen Impfung eine erhöhte Rate an Impfreaktionen bei Genesenen möglich ist.

Das NIG empfahl außerdem, dass in vulnerablen Bereichen wie Alters- und Pflegeheimen oder Krankenanstalten auch vollständig geimpfte Personen aus medizinischer Sicht derzeit einmal pro Woche getestet werden sollen, im Idealfall mittels PCR-Analyse. Dies gilt für alle Personen, welche sich in der jeweiligen Einrichtung aufhalten, also Bewohnerinnen und Bewohner, Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Routinemäßige Testungen im Alltag, etwa in Handel oder Schulen, sind laut Experten vollständig geimpften sowie gesunden - also asymptomatischen - Personen nicht notwendig, lautet der Expertenrat.