Über 360 Fälle: Delta-Variante breitet sich weiter in Österreich aus

In Österreich wurden bislang 361 Fälle der Delta-Variante des Coronavirus bestätigt. Die meisten Infektionen wurden mit 256 in Wien festgestellt, allerdings werden auch nur hier die verlässlichen PCR-Tests großflächig eingesetzt.

Meiste Delta-Fälle in Wien gemeldet

Mittels PCR-Test sowie durch Sequenzierungen kann die Variante festgestellt werden. Laut AGES wurde bis Dienstag in allen Bundesländern außer Kärnten und Vorarlberg die Delta-Variante nachgewiesen. In Salzburg gab es 28 Fälle, in Tirol 24, in Niederösterreich 23, in der Steiermark acht, im Burgenland sieben und in Oberösterreich vier Fälle.