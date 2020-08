Covid: Wieder knapp 300 Neuinfektionen in Österreich

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich wieder knapp 300 Covid-Neuinfektionen gezählt. Rund die Hälfte davon wurde in Wien verzeichnet. Aber auch in Tirol steigen die Infektionen weiter an.

Von Montag auf Dienstag wurden laut Innenministerium in Österreich 295 bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert, etwa die Hälfte davon in Wien. Bisher gab es in Österreich 23.829 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (18. August 2020, 9.30 Uhr) sind österreichweit 729 Personen an den Folgen von Covid-19 verstorben, 20.870 Patienten sind wieder genesen.

Über 100 Personen im Krankenhaus

Derzeit befinden sich 116 Personen aufgrund des Corona-Virus in Krankenhausbehandlung, davon 19 auf einer Intensivstation. Die Neuinfektionen nach Bundesländern:

Burgenland: -1 (Datenbereinigung)

Kärnten: 4

Niederösterreich: 32

Oberösterreich: 37

Salzburg: 7

Steiermark: 25

Tirol: 41

Vorarlberg: 4

Wien: 146