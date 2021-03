Covid-Neuinfektionen am Sonntag unter 3.000, aber mehr Spitalspatienten

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag am Sonntag wieder einmal unter der 3.000er-Marke, jedoch gab es erneut einen Anstieg bei den Spitals- und Intensivpatienten.

Mit 2.713 Neuinfektionen in 24 Stunden sind die Werte des Gesundheits-und Innenministeriums am Sonntag nach vier Tagen in Folge über 3.000 nun unter diese Marke gefallen.

Anstieg bei Spitals- und Intensivpatienten verzeichnet

In den vergangenen sieben Tagen kamen durchschnittlich 2.941 Fälle täglich dazu. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag mit 231,3 deutlich über der 200er-Marke. Am vergangenen Sonntag waren 2.503 Neuinfektionen registriert worden.

Von 1.885 (plus 41) Krankenhauspatienten benötigten 410 (plus 16) eine intensivmedizinische Betreuung. Die Zahl der Todesfälle seit gestern lag mit 22 unter dem Wochenschnitt von 28,7 - in einer Woche starben 201 Menschen mit oder an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion, insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie in Österreich 9.074 Todesfälle registriert worden. Die Zahl der aktiven Fälle betrug nach einer Zunahme von 18 weiteren Personen exakt 31.722.