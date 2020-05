Covid-Genesene für Plasmaspenden gesucht

Ärztekammer-Chef Thomas Szekeres appelliert an die Gesundheitsbehörden, ehemals infizierte Personen zu kontaktieren und zur Plasmaspende aufzurufen.

Österreichs Ärztekammer hat vom Coronavirus genesene Menschen aufgerufen, für Plasmaspenden zur Verfügung zu stehen. Ehemalige Covid-19-Patienten könnten einen wesentlichen Beitrag leisten, um Leben zu retten, betonte Präsident Thomas Szekeres am Montag in einer Aussendung. Es gibt in Österreich schon über 15.000 Menschen, die von einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus genesen sind.