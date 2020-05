Erfolgreiche Plasma-Therapie bei Corona-Patienten

Die ersten in Österreich mit Blutplasma von Covid-19-Genesenen behandelten Patienten konnten das LKH-Uniklinikum Graz kürzlich verlassen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Erste Covid-19-Patienten nach Plasma-Therapie gesund entlassen

Die Entlassung des ersten Patienten, dem diese Behandlung zuteil wurde, war laut dem Leiter der Infektiologie und Tropenmedizin an der Medizinischen Universität Graz "ein sehr schöner Moment". Nach fünf Wochen stationärem Aufenthalt konnte der Mann das Klinikum verlassen, so Robert Krause.

Ebenso erfreulich verliefen die Plasma-Therapien bei zwei weiteren Patienten, die aufgrund von Vorerkrankungen selbst keine Immunabwehr in Form von Antikörpern, die das SARS-CoV-2-Virus vor dem Eindringen in die Zellen hindern, aufbauen konnten. Ein Patient, bei dem die Ärzte auch "mit dem Rücken zur Wand" standen, weil es keine anderen Behandlungsoptionen mehr gab, konnte ebenfalls bereits die Uniklinik verlassen, ein dritter Erkrankter habe überdies sehr gut auf die Behandlung angesprochen.

Bereits 20 Plasma-Therapien in Österreich durchgeführt

Rotes Kreuz erinnerte an dringenden Plasmaspenden-Bedarf

Damit die Plasmatherapie auch in Zukunft eine Behandlungsoption darstellt, brauche man nun vor allem Plasmaspender aus der momentan vorhandenen Riege an Genesenen, sagte die stellvertretende Leiterin der Blutspendezentrale beim Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK), Ursula Kreil. Das Ziel sei jetzt, so viele Spenden wie möglich zu sammeln, auch weil man nicht wisse, bei wie vielen Personen die Therapie im Verlauf der Pandemie noch eingesetzt werden könnte.