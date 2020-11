Covid-19: Situation in Wiens Spitälern "durchaus kritisch"

Der Wiener Gesundheitsverbund sieht die Situation in Wiens Spitälern angesichts steigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus als "durchaus kritisch".

35 Intensivbetten waren am Samstag in Wien noch frei verfügbar

Was die Intensivbetten betrifft, befand man sich damit am Wochenende noch in Stufe vier des sechsstufigen Plans zur Bewältigung der Krisensituation, der Kapazitäten für 150 Patienten mit intensivmedizinischem Betreuungsbedarf vorsieht. 35 Intensivbetten waren noch frei verfügbar. Da in jüngster Vergangenheit im Schnitt täglich zwei bis vier neue Patienten dazugekommen sind, war in diesem Bereich noch Luft nach oben gegeben.