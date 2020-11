1.107 neue Corona-Fälle in Wien

Am Samstag gab es in Wien 1.107 neue Corona-Fälle. Außerdem wurden drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus registriert.

In der Bundeshauptstadt Wien sind am Samstag insgesamt 37.914 positive Testungen gemeldet worden. Das ist ein Anstieg um 1.107 Fälle binnen 24 Stunden. Um einen Rekordwert handelt es sich dabei nicht. Am Donnerstag waren bereits mehr als 1.200 Neuinfektionen diagnostiziert worden. Drei erkrankte Personen sind seit gestern verstorben.

378 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 in Wien

Dabei handelte es sich laut Krisenstab um zwei Frauen im Alter von 82 und 89 Jahren sowie um einen Mann im Alter von 76 Jahren. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt somit 378.

Die Zahl der aktuell erkrankten Menschen beträgt 11.359. Insgesamt 26.177 Personen sind wieder genesen. Am gestrigen Freitag wurden in Wien 7.035 Coronatests vorgenommen, das macht insgesamt 671.001 Testungen.