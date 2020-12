Covid-19-Fonds: 500 Euro mehr wegen Lockdown

Freischaffende Künstlerinnen und Künstler gehören zu dem am härtesten vom Lockdown betroffenen Gruppen. Der Auszahlungsbetrag der KSVF-Fonds wird daher pro Kopf von 3.000 auf 3.500 Euro erhöht.

Für Kunst- und Kulturschaffende gibt es aufgrund des weiteren Lockdowns eine Anpassung im Rahmen des Covid-19 -Fonds des Künstlersozialversicherungsfonds (KSVF). Wie Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Freitag bekannt gab, wird der Auszahlungsbetrag um 500 Euro auf 3.500 Euro erhöht.

Erhöhung wird automatisch überwiesen

Wer bereits in der aktuell laufenden Phase 2 Geld aus dem Covid-19-Fonds bekommen hat, erhalte die Erhöhung automatisch überwiesen. Noch ausständige und neue Anträge belaufen sich ab sofort automatisch auf den erhöhten Betrag. "Der Covid-19-Fonds ist nach wie vor unser letztes Auffangnetz für jene Künstlerinnen und Künstler, die aufgrund sehr geringer Einkommen in den anderen Unterstützungsmaßnahmen nicht antragsberechtigt sind. Gerade hier ist es wichtig, vor dem Hintergrund des Lockdowns noch einmal nachzuschärfen", so Mayer.