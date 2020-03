Coronavirus: Wien wünsch sich Richtlinie für sportliche Großevents

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Österreich wünscht sich die Stadt Wien vom Bund eine für ganz Österreich gültige Richtlinie, wie man mit sportlichen Großveranstaltungen umgehen soll.

Das bestätigte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Montag der APA.

Absage von Großevents in Wien derzeit kein Thema

Derzeit ist die Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen bzw. Teilnehmern, zu der der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zuletzt mit Nachdruck geraten hat, in der Bundeshauptstadt kein Thema. Betroffen wären davon beispielsweise Aufführungen am Burgtheater und an der Staatsoper oder Fußballmatches von Rapid und Austria Wien. Für einen dahin gehenden Schritt gebe es derzeit keine Notwendigkeit, hieß es seitens der Stadt Wien. Die Entwicklungen rund um SARS-CoV-2 würden aber laufend beobachtet und die Gefährdungslage evaluiert.