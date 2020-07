Coronavirus: Wieder über 100 Neuinfizierte in Österreich

Nach einer kurzen Verschnaufpause mit zweistelligen Zahlen ist die Zahl der Neuinfizierten den letzten 24 Stunden wieder dreistellig. 119 positive Tests wurden seit gestern gezählt.

