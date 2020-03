Coronavirus könnte Song Contest in Rotterdam gefährden

Droht der diesjährige Eurovision Song Contest in Rotterdam wegen des Coronavirus auszufallen? Die EBU nahm dazu aufgrund der aktuellen Entwicklungen Stellung.

Einige Kollegen, die mit dem Infizierten bereits Kontakt hatten, befinden sich mittlerweile in Quarantäne. Außerdem sollen alle "nicht operativen Mitarbeiter" bis zum 13. März von zu Hause aus arbeiten.

Ob der ESC in Rotterdam dieses Jahr planmäßig stattfinden kann, wird sich noch zeigen. "Wir beobachten die Entwicklungen in ganz Europa sehr genau und prüfen mehrere mögliche Szenarien", so ein Sprecher der EBU.