Coronavirus: Keine weiteren Infizierten in Wiener Großkanzlei

Nachdem in einer Wiener Großkanzlei drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, wurden auch alle 300 anderen Beschäftigten auf Covid-19 getestet. Das Resultat: Alle restlichen Abstriche waren negativ. Weiterhin unklar ist, wer der Auslöser der Infektionskette war, denn diese wurde nicht vom schwer erkrankten Anwalt verursacht.

Die drei Infektionen in der Kanzlei - betroffen sind zwei Anwälte und eine junge Juristin, die mittlerweile als Rechtspraktikantin dem Landesgericht für Strafsachen zugeteilt ist - befinden sich weiterhin in häuslicher Quarantäne, teilte die Kanzlei am Mittwoch mit. In einer ersten Gruppe wurden vergangenen Freitag 200 Mitarbeiter untersucht, am Montag folgten 80 weitere Personen. Insgesamt wurden 293 Mitarbeiter negativ getestet, informierte Wolf Theiss. Von den drei positiven Fällen hatte laut der Kanzlei nur eine Person in den vergangenen vier Wochen Kontakt mit Mandanten. Diese Mandanten wurden bereits von Wolf Theiss informiert. Mandanten, die von Wolf Theiss nicht informiert wurden, hatten keinen Kontakt mit positiv befundeten Mitarbeitern, betonte die Kanzlei.