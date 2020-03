Dritte Coronavirus-Erkrankung in Salzburg nachgewiesen

In Salzburg gibt es einen weiteren bestätigten Coronavirus-Infektionsfall. Eine 44-jährige Urlauberin aus Köln ist in der Gemeinde Untertauern im Pongau positiv auf das Virus getestet worden. Die Deutsche befindet sich in ihrem Hotel isoliert in Quarantäne, teilte das Land am Mittwoch mit. Damit sind derzeit drei Covid-19-Erkrankungen in Salzburg bekannt.

"Die genauen Umstände werden gerade von den Sanitätsbehörden und der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau erhoben", sagte der Sprecher des Landes, Franz Wieser, am Nachmittag zur APA. Dabei werde auch abgeklärt, mit wem die Frau im Hotel oder anderswo in Kontakt war. Die 44-Jährige hatte am Dienstag wegen Beschwerden einen Allgemeinmediziner aufgesucht, der sofort einen Abstrich veranlasst habe. "Die Frau war alleine beim Arzt und zumindest in der Ordination gut isoliert", sagte Wieser.

Neben der nun betroffenen Urlauberin befindet sich in Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau) eine 36-jährige Frau aus Wien in häuslicher Quarantäne. Bei ihr war am 29. Februar die Viruserkrankung festgestellt worden war. Ihr Lebensgefährte, ein 48-jähriger Mann aus Fusch, wurde am Montag positiv getestet. Er befindet sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus.