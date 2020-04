Coronavirus-Infektionen: 12.519 Erkrankungen am Dienstag

Mit Stand Dienstagnachmittag (15.00 Uhr) gab es in Österreich 12.519 bestätigte Coronavirus-Erkrankungen, teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Aussendung mit.

12.519 Coronavirus-Infektionen in Österreich

In den vergangenen vier Tagen, jeweils Stand 15.00 Uhr, nahmen die Coronavirus-Erkrankungsfälle in Österreich täglich im Durchschnitt um 2,41 Prozent zu. Die Tage bis zur Verdoppelung der Fallzahlen sind ebenfalls gestiegen: von etwa 3,7 Mitte März auf über 21 in den vergangenen sieben Tagen.