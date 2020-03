Coronavirus in Wien: 1.059 Erkrankte - 18 Todesfälle

In Wien stieg die Zahl der nachweislich infizierten Coronavirus-Fälle Samstagfrüh (08.00 Uhr) auf 1.059. Bisher gab es 18 Todesfälle in der Bundeshauptstadt.

Mit Samstagfrüh (Stand: 8.00 Uhr) gab es in der Bundeshauptstadt 1.059 Erkrankte, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien in einer Aussendung mit. Zudem starben zwei weitere Menschen an den Folgen der Coronavirus-Erkrankung - nunmehr gibt es 18 Todesfälle. Wieder gesund sind 38 Personen.