Coronavirus: 7.697 bestätigte Fälle Samstagfrüh - 68 Todesopfer

Samstagfrüh (8.00 Uhr) sind in Österreich 7.697 Menschen mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich einen Anstieg um 835 Fälle bzw. 10,56 Prozent.

Das ist das geringste prozentuelle Plus in den vergangenen zwei Wochen. Bestätigte Todesfälle durch Covid-19 gab es 68, das sind um zehn (rund 17 Prozent) mehr als Freitagfrüh. Bisher wurden 42.750 Tests durchgeführt.

Coronavirus-Fälle am Samstag in Österreich

Aus dem Burgenland wurden laut Homepage des Gesundheitsministeriums 140 Infizierte gemeldet, aus Kärnten 204 und aus Niederösterreich mit 1.163 erstmals mehr als 1.000. In Oberösterreich beträgt die Zahl der Erkrankten 1.285, in Salzburg 728 und in der Steiermark 812. Spitzenreiter in absoluten Zahlen ist nach wie vor Tirol, dort hält man bei 1.801 positiven Tests. In Vorarlberg haben sich bisher 535, in Wien 1.029 Personen infiziert.