Coronamaßnahmen: Wien wartet Bundesregelung ab

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker will die neue Öffnungsverordnung des Bundes abwarten, bevor Wien seine Entscheidung über schärfere Regeln trifft. Die momentane Regelung läuft mit Ende August aus.

Wien will vor der Entscheidung über strengere Coronamaßnahmen die spätestens im September anstehenden neuen Regelungen des Bundes abwarten. Wie ein Sprecher des zuständigen Stadtrates Peter Hacker (SPÖ) der APA am Dienstag sagte, werde man danach mit Experten sprechen und dann über allenfalls strengere Regeln entscheiden. Hacker hatte zuletzt gefordert, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen nur noch vollständig geimpften Personen vorzubehalten.

"3G-Regel" gilt noch bis Ende August

Laut der noch bis Ende August geltenden "Öffnungsverordnung" gilt für Gastronomie und Freizeiteinrichtungen die "3G-Regel". Eingelassen werden darf damit nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Mehrere Bundesländer haben sich dafür ausgesprochen, zumindest in der Nachgastronomie - also etwa Diskotheken - nur noch vollständig Geimpfte einzulassen. Wien will das auch für Restaurants und verweist auf entsprechende Bitten aus der Branche.