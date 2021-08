Wiens Bürgermeister Ludwig berät über mögliche Verschärfungen

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig will sich mit Experten über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Zuletzt standen mögliche Einschränkungen im öffentlichen Leben für Ungeimpfte im Raum.

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sowie die Ärztekammer und verschiedene Gastronomiebetriebe sprachen sich erst für Einschränkungen von Ungeimpften im öffentlichen Leben aus. Dem gegenüber steht Gesundheitsminister Mückstein, der auf Aufklärung setzen will . Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) spricht dazu nun wieder mit Experten, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Wien zuletzt mit Verschärfungen

Wien hat zuletzt eine Verordnung erlassen, die Verschärfungen im Vergleich zur Bundesregelung - also etwa Maskenpflicht in allen Geschäften - vorsieht. Die Vorschrift gilt bis Ende August. Vor der Entscheidung über das weitere Vorgehen wird sich Bürgermeister Ludwig nun wieder mit Fachleuten aus den Bereichen Medizin, Prognostik oder auch Statistik beraten, wie am Montag auf APA-Anfrage im Büro des Bürgermeisters mitgeteilt wurde. Ob es laufende Gespräche geben wird oder eine Videokonferenz, sei noch offen, hieß es.