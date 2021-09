Corona: Situation in NÖ-Krankenhäusern ist "stabil"

Die Situation in Krankenhäusern in Niederösterreich wird als "stabil" beschrieben. Derzeit müssen laut Landesgesundheitsagentur aufgrund von Corona noch keine Operationen auf einen anderen Zeitpunkt gelegt werden.

Von den 126 Covid -Patienten lagen am Mittwoch 33 auf der Intensivstation, damit waren elf Prozent der verfügbaren Betten ausgelastet. Es werde sicher wieder eine Phase kommen, in der OPs verschoben werden müssen, "außer die Impfquote wird noch gesteigert", sagte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP).

Intensivstationen: Wie sieht die Zukunft aus?

Laut Prognose soll es Ende Oktober bzw. Anfang November zu einer hohen Auslastung von Intensivstationen kommen. "Das wollen wir vermeiden", betonte Pernkopf. "Was wir alle tun können, um die aktuelle Situation in den Griff zu bekommen, ist, sich impfen zu lassen. Damit leistet jeder und jede Einzelne von uns einen Beitrag gegen die Pandemie und hilft so auch mit, die Spitäler zu entlasten."