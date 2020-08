Corona: Österreich verstärkt Kontrollen an den Grenzen

Österreich kontrolliert strenger bei der Einreise aus Corona-Risikogebieten. Ein negativer Test ist etwa bei der Einreise aus Kroatien erforderlich.

Angesichts steigender Infektionszahlen bei Reiserückkehrern mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsministerium bereits am Freitag verstärkte und verbesserte gesundheitsbehördliche Kontrollen an den Grenzen zu Italien, der Slowakei, Slowenien und Ungarn angeordnet. Das geht aus einem Erlass hervor, in dem der Schritt mit der Durchbrechung von Infektionsketten und der Eindämmung von SARS-CoV-2 begründet wird.