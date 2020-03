Corona-Neuinfektionen seit gestern auf 3.244 angestiegen

Österreich hat in den letzten 24 Stunden 430 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Das ist zahlenmäßig zwar der größte Anstieg in der Krise, gleichzeitig jedoch der geringste tägliche prozentuelle Zuwachs.

Der Verlauf der ersten Woche mit "Ausgangsbeschränkung" hat in Österreich offenbar zunächst zum Ende der rasanten Zuwachsraten geführt: Am Sonntag stieg die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages von 2.814 auf 3.244 (Stand: 15.00 Uhr). Das ist mit 430 Neuinfektionen zwar der bisher größte Anstieg in Zahlen, gleichzeitig ist das Plus von 15 Prozent der geringste tägliche prozentuelle Zuwachs.