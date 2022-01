Corona: Keine Notwendigkeit für Wohnzimmer-Tests in Niederösterreich

Unbeaufsichtigte Wohnzimmer-Tests sollen in Niederösterreich momentan noch nicht als offizieller Nachweis notwendig sein. Die Zahl der Corona-Tests pro Woche soll im Bereich von einer Million liegen.

Zahlreiche Corona-Tests in Niederösterreich

Grundsätzlich werde derzeit in Niederösterreich "so viel getestet wie nie zuvor", betonten Pernkopf und Königsberger-Ludwig. Pro Woche würden etwa eine Million Testungen auf das Coronavirus durchgeführt, eine Anhebung auf zwei Millionen sei geplant. "Wir erwarten uns von den Laboren, dass die versprochenen Kapazitäten auch halten. Sollte das nicht der Fall sein, haben wir ein Sicherheitsnetz mit flächendeckenden Antigen-Testungen in den Gemeinden vorbereitet", erläuterten die Landespolitiker in einer Aussendung. Die Kapazitäten der Labore müssten aber selbstverständlich laufend genau beobachtet und gegebenenfalls neu bewertet werden.