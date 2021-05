Corona: Jeder Zweite musste 2020 auf Urlaub verzichten

Jeder zweite Arbeitnehmer machte im letzten Jahr weniger Urlaub als geplant. Die meisten wollen ihn aber heuer nachholen, jeder Vierte nimmt sich mehr als zwei Wochen Auszeit vom Job.

Hälfte braucht "dingend Urlaub"

Reisen weiterhin eingeschränkt

Heuer ist das Reisen weiterhin spürbar eingeschränkt. Gut die Hälfte der Befragten (51 Prozent) fühlt sich durch Corona in ihrer Urlaubsplanung "in hohem Maße beeinträchtigt". 44 Prozent planen 2021 dennoch einen Urlaub, 59 Prozent wollen ins Ausland, nur jeder Dritte (34 Prozent) will Ferien in Österreich machen und 7 Prozent wollen zuhause bleiben.