Corona: Inzidenz nirgends höher als bei schulpflichtigen Kindern

Die Sieben-Tage Inzidenz war in der letzten Woche nirgendwo so hoch wie bei Kindern zwischen sechs und 14 Jahren.

Schulen als Ausnahme im Corona-Lockdown

Überraschend ist diese Entwicklung nicht. Schulen sind vom österreichweiten Lockdown ausgenommen, in Bildungseinrichtungen wird regelmäßig auf SARS-CoV-2 getestet und zugleich haben von Kindern bis zwölf Jahren - sie werden derzeit lediglich "off label" geimpft - aktuell nur etwas mehr als 5.000 ein gültiges Impfzertifikat, was einem Anteil von 0,49 Prozent entspricht (Stand: 29. November). Von den Zwölf- bis 14-Jährigen sind laut Gesundheitsministerium knapp 96.000 bzw. 37,73 Prozent vollständig gegen Covid-19 immunisiert. Das ist mit Abstand die schlechteste Durchimpfungsquote aller impfbaren Bevölkerungsgruppen.

Fast 20 Prozent der Corona-Infektionen bei Schulpflichtigen

Auch in absoluten Zahlen haben die Sechs- bis 14-Jährigen den Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zufolge in der Vorwoche am meisten zum Infektionsgeschehen beigetragen. Fast jede fünfte Ansteckung - exakt 19,8 Prozent - wurde bei den Schulpflichtigen verzeichnet, in Zahlen gegossen waren es 16.322 neue Fälle. Am Zweitstärksten betroffen waren - sowohl in absoluten Zahlen auch hinsichtlich der Sieben-Tage-Inzidenz - die 35- bis 44-Jährigen mit 14.331 Infektionen und 1.209,2 Fällen je 100.000 Einwohner.