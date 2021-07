Corona-Impfung: Österreich überspringt 5-Millionen-Marke

Die Zahl der Österreicher, die sich als einmal oder mehrmals geimpft bezeichnen können, liegt nun bei über fünf Millionen. Die Corona-Geimpften stellen 56 Prozent der Menschen im Land (Stand: 09.07., 24:00 Uhr). Das zeigen die Daten des E-Impfpasses.

Freitag brachte über 80.000 weitere Corona-Impfungen

Am Freitag kamen 83.139 Impfungen hinzu. 3.662.891 oder 41 Prozent der Österreicher haben beide Teilimpfungen erhalten, angesichts der deutlich ansteckenderen Delta-Variante ein entscheidender Wert. Gegen die Delta-Variante schützt nur eine Vollimmunisierung ausreichend.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zeigte sich trotz der Zielverfehlung erfreut: "Das ist eine unglaubliche Leistung und zeigt, was wir im Kampf gegen die Pandemie gemeinsam alles erreichen können." Auch er wies auf die Wichtigkeit der Vollimmunisierung hin: "Um uns allen bestmöglichen Schutz vor neuen Virusvarianten bieten zu können, ist es besonders wichtig, dass alle möglichst bald ihre Impfserie abschließen. Die aktuellen Daten und Forschungsergebnisse zeigen uns, dass sich dadurch die Schutzwirkung vor der Deltavariante besonders stark erhöht."

Erste Corona-Impfung: Quote von Burgenland an Spitze

Am höchsten ist die Erst-Durchimpfungsrate im Burgenland mit 62 Prozent. In Niederösterreich sind 59,6 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Tirol 56,4 Prozent. Nach der Steiermark (56 Prozent), Vorarlberg (55,9 Prozent), Kärnten (53,6 Prozent), Wien (53,4 Prozent) und Salzburg (52,7 Prozent) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 52 Prozent.