Corona-Impfung in Wien: Wartezeiten von bis zu zwei Stunden am Montag

In Wien wurden am Montag lange Wartezeiten bei einzelnen Impfstellen gemeldet. Impfwillige sollen nun - auch wenn keine Terminbuchung nötig ist - Timeslots im Impfportal buchen.

So war etwa in der größten Impfstraße des Landes, in jener des Austria Centers Vienna (ACV), mit Wartezeiten von ein bis zwei Stunden zu rechnen, berichtete ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA. Bis zu Mittag wurden dort heute bereits fast 5.000 Menschen geimpft.