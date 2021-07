Corona-Impfung für zwölf bis 15-Jährige: Das meint die Ärztekammer

Die Corona-Impfung: Eine diesbezügliche Empfehlung kommt von der Ärztekammer (ÖAK) - und zwar für Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren.

Auch wenn diese Altersgruppe weniger gefährdet sei als Erwachsene, so seien schwere Krankheitsverläufe auch bei Kindern und Jugendlichen vorgekommen - bei mehr als 500 seien Spitalsaufenthalte nötig geworden. "Das können wir den Zwölf- bis 15-Jährigen ersparen", so Rudolf Schmitzberger, Leiter des ÖÄK- Referates für Impfangelegenheiten, in einer Aussendung am Donnerstag.

Schmitzberger über Corona-Impfung

Der Nutzen übersteige das Risiko bei Weitem, führte Schmitzberger aus. "Es gibt eine für sie zugelassene Impfung, die hervorragend wirkt - in dieser Altersgruppe sogar besser als in anderen - und kaum nennenswerte Impfreaktionen gezeigt hat." Weder in der Zulassungsstudie noch bei den Millionen Impfdosen, die bereits an Zwölf- bis 15-Jährige weltweit verabreicht wurden, habe es gehäuft schwere Folgen gegeben, hieß es in der Aussendung. Man solle sich daher den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums und der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde anschließen.