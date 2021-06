Corona-Impfpässe im Austria Center Wien von Mitarbeitern gestohlen

Bis zu 20 bereits abgestempelte, aber noch nicht personalisierte Impfpässe sollen Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes bei der Impfstraße im Austria Center entwendet haben. Die Ermittlungen laufen.

