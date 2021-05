Corona-Impfoffensive lässt bei Pfizer die Kassen klingeln

Bei Pfizer wird der Umsatz durch die Corona-Impfoffensive deutlich angekurbelt. Insgesamt wird heuer ein Konzernumsatz von 72,5 Mrd. Dollar erwartet.

Die weltweite Impfoffensive gegen Covid sorgt bei Pfizer für deutlich mehr Einnahmen als erwartet. Der US-Pharmakonzern hob sein Jahres-Umsatzziel für das zusammen mit dem deutschen Biotechunternehmen BioNTech entwickelte Covid-19-Vakzin von zuvor 15 Milliarden auf 26 Milliarden Dollar (21,6 Mrd. Euro) an, wie der US-Pharma-Konzern am Dienstag mitteilte. Dabei geht das Management davon aus, dass in diesem Jahr 1,6 Milliarden Impfdosen ausgegeben werden.