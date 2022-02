Corona-Impfpflicht im Detail: Ausnahmen, Strafen, Nachweis

Am Montag wird die Corona-Impfpflicht im Nationalrat beschlossen. Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über medizinische Ausnahmen zur Impfpflicht, Strafen und welche Impfungen gültig sind und wie viele Impfdosen benötigt werden.

Wer erfüllt die Impfpflicht? Wie viele Impfdosen sind nötig?

Ausnahmen: Wer ist von der Corona-Impfpflicht ausgenommen?

Grundsätzlich gilt die Impfpflicht für Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich. Doch es gibt zahlreiche Ausnahmen, viele davon aufgrund von Vorerkrankungen. Menschen, die mit der Impfung ihre Gesundheit gefährden würden, sind ausgenommen - das ist bei Allergien oder Überempfindlichkeiten gegen einzelne Inhaltsstoffe der Impfstoffe oder bei einem akuten Schub einer schweren inflammatorischen Erkrankung oder Autoimmunerkrankung der Fall. Auch Personen, bei denen eine Corona-Infektion oder eine akute, schwere, fieberhafte Erkrankung bzw. Infektion vorliegt, multimorbide Personen und jene, die an vermuteten schwerwiegenden Impfnebenwirkungen leiden, unterliegen nicht der Impfpflicht.

Wo erhält man ärztliche Bestätigungen?

Patienten können ärztliche Bestätigungen von fachlich geeigneten Ambulanzen, in denen sie behandelt werden, oder vom örtlich zuständigen Amts- oder Epidemiearzt erhalten. Man kann die Bestätigung auch ohne Untersuchung erlangen, wenn vorgelegte Unterlagen zeigen, dass der Ausnahmegrund vorliegt und keine Zweifel an ihrer Echtheit gehegt werden.

Wie hoch sind die Strafen bei der Verletzung der Impfpflicht?

Erst ab dem 16. März, in Phase zwei, wird gestraft. Dann werden jene, die bei Polizeikontrollen keinen Nachweis vorlegen können, bei den Bezirksverwaltungsbehörden angezeigt. Reichen sie keinen Nachweis nach, werden sie durch die Bezirksverwaltungsbehörden angezeigt. In Phase zwei dürfen höchstens vier Verwaltungsstrafverfahren im Kalenderjahr zu einer Bestrafung führen. In Phase drei, in der Ungeimpfte mittels automationsunterstütztem Datenabgleich eruiert werden sollen, sind es höchstens zwei.