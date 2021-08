Corona-Impfbusse fahren heute in Wien los

In Wien gehen nun Corona-Impfungen in Bussen über die Bühne. Die beiden Impfbusse verlangen weder Voranmeldung - noch Termin.

Das Angebot richte sich vor allem an Jugendliche, die Altersgruppe mit der niedrigsten Durchimpfungsrate, hieß es am Mittwoch bei der Präsentation der Impfbusse durch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und dem Samariterbund.

Wiener Impfbusse halten bei Schulen

Zur Impfung eingeladen sei aber grundsätzlich jeder Impfwillige: "Wir passen uns mit dem flexiblen Impfangebot an die Lebensrealität der Menschen an, die wenig Zeit haben, mit Arbeit und Kinderbetreuung beschäftigt sind", sagte Hacker. So soll in Wien bis Oktober eine Impfrate von 70 Prozent erreicht werden.

"Seien Sie kein Impfmuffel"

Der Tourplan der Impfbusse, die von den Wiener Linien zur Verfügung gestellt werden, ist online abrufbar und wird laufend aktualisiert: https://coronavirus.wien.gv.at/impfen-ohne-termin/. Für die ersten Tage bis inklusive Sonntag stehen die Routen bereits fest. An Tags eins, am Mittwoch, geht es vom Bahnhof Hütteldorf - Busbahnhof bei der Haltestelle der Linien 43B und 47B in Penzing zum Reumannplatz auf Höhe Favoritenstraße 134 - 136 in Favoriten. Die Impfbusse werden über den Sommer in den September hinein unterwegs sein.