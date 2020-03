Corona-Hotspot Landstraße? Wien verweist auf Datenprobleme

Wien-Landstraße scheint ein Hotspot für Coronavirus-Infizierte zu sein: Laut Gesundheitsministerium wurden dem Bezirk 97 von insgesamt 701 Fälle zugerechnet. Laut der Wiener Stadtverwaltung handle es sich hierbei aber um ein Datenübermittlungsproblem.

Sieht man sich die vom Gesundheitsministerium ausgewiesenen Infektionszahlen für Wien an, wären bei aktuell 701 Covid-19-Patienten (Stand: Mittwoch, 13.15 Uhr) 97 im dritten Gemeindebezirk beheimatet. Damit wäre die Landstraße der absolute Hotspot und würde deutlich mehr Corona-Fälle als jeder andere Bezirk in Wien aufweisen. Das Zahlenmaterial täuscht allerdings, wie Recherchen der APA ergaben.

"Datenübermittlungsprobleme" bei Covid-19-Fällen

Der Statistik zufolge wären in der Landstraße fast doppelt so viele Infizierte zu Hause wie in der Donaustadt und Floridsdorf, die mit 56 bzw. 49 bestätigten Infektionen auf den Plätzen zwei und drei aufscheinen. Der dritte Bezirk sei allerdings kein "Ausreißer nach oben", hieß es dazu auf APA-Anfrage aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Die für den dritten Bezirk ausgewiesene Zahl fuße nämlich auf "Datenübermittlungsproblemen".