Neue Coronavirus-Karte zeigt Erkrankungen nach Bezirken

Ein neues Info-Portal des Gesundheitsministeriums zeigt die aktuelle Lage der Coronavirus-Infektionen nach Bezirken an.

Das Gesundheitsministerium stellt ab sofort ein neues Online-Informationsportal zur Verfügung. Unter https://info.gesundheitsministerium.at kann eine umfassende Lageübersicht der aktuellen Corona-Situation in Österreich abgerufen werden.

Info-Portal zeigt Corona-Zahlen und Krankheitsverlauf für jeden Bezirk

Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist eine umfassende Information der Bevölkerung von zentraler Bedeutung: "In der aktuellen Situation sind transparente und wahrheitsgetreue Informationen entscheidend. Fakten schaffen Sicherheit, und ich möchte die Menschen in Österreich datenbasiert über die Lage zum Coronavirus in unserem Land informieren", betont Anschober.