Corona: Gratis-Storno bei Reisen wichtiger als Preis

In Zeiten der Coronapandemie ist das Gratis-Storno bei Urlaubsreisen vielen wichtiger, als ein günstiger Preis. Das ergibt eine Umfrage der Restplatzbörse.

Reisen: Jeder Zweite bucht "last minute"

Fast jeder Zweite bucht der Befragung zufolge am liebsten "last minute", also bis zu 14 Tage vor der Reise. Dieser Trend zeigt sich auch in den heurigen Buchungszahlen der Restplatzbörse. "Im Vergleich zu 2019 haben sich die Last-Minute-Buchungen mehr als verdoppelt. Heute buchen, morgen verreisen ist das Motto", so Roman Kresz, Leiter für Vertrieb und Marketing bei der Restplatzbörse. Überdurchschnittlich hoch ist die Impfrate unter den Befragten: 87 Prozent sind entweder bereits vollständig geimpft oder möchten sich noch impfen lassen.