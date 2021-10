Corona: Delta-Unterart AY 4.2 tauchte auch in Israel auf

Eine Ansteckung mit einer neuen Unterart der Corona-Delta-Mutation wurde in Israel belegt. Diese ist schon in verschiedenen europäischen Ländern in Erscheinung getreten. "Die Variante AY 4.2, die in einer Reihe von Ländern in Europa entdeckt wurde, wurde in Israel identifiziert", so Israels Gesundheitsministerium

Bei dem Infizierten handelte es sich demnach um einen elfjährigen Buben, der aus Europa eingereist war.

Corona: Ansteckung mit AY 4.2 am Flughafen in Israel festgestellt

Die Infektion wurde den Angaben zufolge bereits bei der Ankunft des Buben auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv festgestellt. Der Elfjährige sei unter Quarantäne gestellt worden.

Die Unterart AY 4.2 wurde bereits mehrfach in Großbritannien nachgewiesen. Der Biologe François Balloux vom University College London sagte der Nachrichtenagentur AFP, diese Untervariante sei selten und scheine nicht genauso ansteckend zu sein wie andere Unterarten des Coronavirus.

Rund 15.000 Corona-Neuinfektionen in Israel gemeldet

Israel prüft derzeit wegen sinkender Infektionszahlen eine Lockerung seiner Corona-Restriktionen im Tourismus. Vorherige Pläne dazu hatte die Regierung wegen steigender Fallzahlen wegen der Delta-Variante fallengelassen. So wurden Ende August und Anfang September täglich mehr als 11.000 Corona-Infektionen in Israel nachgewiesen.

Im Zuge einer Kampagne für eine dritte Corona-Impfung gingen die Fallzahlen jedoch wieder zurück. Am Mittwoch meldeten die israelischen Behörden 1.487 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.