Corona-App: Match so wahrscheinlich wie ein "Lotto-Gewinn"

Die ARGE Daten kritisiert die Corona-App des Roten Kreuzes als mehr oder weniger nutzlos im Kampf gegen das Coronavirus. Laut der Organisation gibt die App aber eine falsche Sicherheit.

Die Corona-App des Roten Kreuzes ist für die Organisation ARGE Daten "nicht praxistauglich". Die Matching-Wahrscheinlichkeit - also die Tatsache, dass ein aufgezeichneter Match auch ein tatsächlicher Kontakt innerhalb von zwei Metern ist - liege bei weniger als 1 Promille, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Ein Lotto-Gewinn sei wahrscheinlicher, die App gebe daher "falsche Sicherheit".