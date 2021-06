Corona-Ampel: Österreich auf dem Weg zu gelb-grün

Österreich ist auf dem Weg, ein gelb-grünes Land zu werden. Ein Beschluss der Ampel-Kommission ordnet dieser Farbe eine bedeutende Rolle zu. Die Farbe gelb ist allerdings noch präsent.

Burgenland mit positivem Corona-Trend

Corona: Tirol und Vorarlberg sind Ausnahmen

Was diese Kategorie angeht, erfüllen mittlerweile alle Länder außer Tirol und Vorarlberg die Voraussetzungen für gelb-grün, also geringes Risiko. Bei den absoluten Fallzahlen kommt noch Wien im Bereich gelb, also mittleres Risiko hinzu. Die Bundeshauptstadt und Tirol sind im 14-Tage-Trend die einzigen Länder, wo die Fallentwicklung nicht mehr als fallend, sondern als stabil eingeschätzt wird. Die vormalige Testregion Vorarlberg hat indes erstmals seit Wochen das Schlusslicht abgegeben, nämlich an Tirol, das eine rohe Sieben-Tage-Inzidenz von 43,8 (risikoadjustiert 45,2) aufweist. Dort gibt es mit Imst auch den einzigen Bezirk, der noch eine Inzidenz von über 100 hat. Auf der anderen Seite gibt es in Tamsweg im Lungau keine Neuinfektionen aktuell.