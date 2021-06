Die Corona-Zahlen sind am Donnerstag weiter niedrig.

Die Corona-Zahlen sind am Donnerstag weiter niedrig. ©APA/HANS PUNZ

283 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag in Österreich

Am Donnerstag wurden in Österreich weniger als 300 Corona-Neuinfektionen eingemeldet. In jedem Bundesland gab es weniger als 100 neue positive Coronafälle, die niedrigste Zahl gab es im Burgenland.

Mit 82 Infizierten ist die Neuinfektionszahl in Wien am höchsten, dahinter folgen Niederösterreich mit 54 neuen Fällen und Oberösterreich mit 39 Corona-Fällen.

Aktuelle Corona-Neuinfektionen

Burgenland: 6

Kärnten: 22

Niederösterreich: 54

Oberösterreich: 39

Salzburg: 13

Steiermark: 22

Tirol: 32

Vorarlberg: 13

Wien: 82

Bisher gab es in Österreich 647.971 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (10. Juni 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.650 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 632.660 wieder genesen. Derzeit befinden sich 362 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 118 auf Intensivstationen betreut.